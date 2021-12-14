Петербуржцам посоветовали самим бороться с падающими с домов сосульками

Управляющим компаниям и жителям Петербурга не хватает поддержки городских властей в борьбе со снегом и наледью на крышах домов, рассказал «ПолитРоссии» эксперт в сфере ЖКХ Владислав Воронков. Петербуржцы с самого начала зимы жалуются на плохую уборку снега. Последствия снегопадов доставили проблемы водителям и пешеходам. С приходом потепления над жителями города нависла ещё одна угроза в виде сосулек. За последнее время зафиксировано несколько случаев падения наледи, которые привели к серьёзным травмам горожан.

Почти все дома в городе принадлежат гражданам, обязанность которых убирать крыши. Делать они это могут несколькими способами: организовать ТСЖ, нанять управляющую компанию или подрядную организацию, которая почистит снег. <...> Городской поддержки сейчас нет. Со стороны властей нужна помощь по внедрению новых технологий уборки, например, греющие кабели. Город должен быть заинтересован в безопасности жителей, — сказал Воронков.

Он добавил, что штрафы Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга в отношении управляющих компаний неэффективны. По мнению Воронкова, инспекция должна сообщать, когда необходимо чистить крыши, и выдавать предписания, а не штрафовать и тем самым забирать деньги, необходимые как раз для очистки от наледи.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверки по фактам падения ледяных глыб с крыши, в результате чего пострадали двое горожан. Инциденты произошли в Адмиралтейском и Центральном районах. Отмечается, что одна из пострадавших находится в коме.