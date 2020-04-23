Житель Сургута нарушил карантин и сдал себя полиции

Пресс-служба полиции Ханты-Мансийского автономного округа сообщила о привлечении к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции жителя Сургута. Мужчина снял свой поступок на видео и опубликовал в Интернете.
Он вышел на детскую площадку и срезал ограничительные ленты,
Нам говорят — сидите в будках. Ладно нам, а дети тут причём? Я уже третий раз выхожу ночью и вот этой ерундой занимаюсь. Одна единственная качелька на весь двор, где детки могут гулять, и ту перемотали, — сказал он в ролике.
На следующий день к нему домой пришли силовики. Он рассказал полицейским, что не смотрит телевизор и не знал о введённых мерах по борьбе с коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что первый пациент с коронавирусом умер в больнице Сургута. Такие данные привёл региональный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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