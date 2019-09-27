https://static.news.ru/photo/8244289c-e229-11e9-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Извинившийся перед Рамзаном Кадыровым за присутствие на свадьбе собственной дочери житель Чечни готов вновь попросить прощения. Он отмечает, что нарушив древние национальные запреты, он не хотел обидеть главу республики.

Я считаю, что сделал всё абсолютно правильно, принеся извинения и главе нашей республики, и всему чеченскому народу, — цитирует гражданина URA.RU .

По словам собеседника издания, ему «не стоило появляться на свадьбе дочери», поскольку у чеченцев «это действительно запрещено».

Если это потребуется, я готов и ещё раз принести искренние извинения многоуважаемому Рамзану Ахматовичу, которого я никоим образом не хотел обидеть и задеть своим неразумным поступком, — резюмировал мужчина.

Как писал News.ru, 24 сентября глава Чечни раскритиковал на заседании республиканского правительства местного жителя, заявив, что в регионе запрещено отцу невесты появляться на людях, когда его дочь выходит замуж. Кадыров добавил, что никому не позволит пренебрегать местными традициями, подчеркнув, что попал за это «во все санкционные списки». Через день в Сети появилось видео извиняющегося чеченца за нарушение адатов.