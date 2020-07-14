Жириновский заявил о непричастности ЛДПР к митингам в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/e4c08006-c5d1-11ea-9d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

ЛДПР не имеет отношения к стихийным митингам в Хабаровске в поддержку губернатора региона Сергея Фургала. Об этом заявил её лидер Владимир Жириновский.

Политик отметил, что жители города, возмущённые арестом Фургала, самоорганизовались через соцсети и вышли на мирный протест. Он подчеркнул, что принципиальной позицией партии является участие только в санкционированных акциях.

Мы не будем подставлять людей, призывая их выходить на незаконные акции, и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали. Это будет иметь только негативные последствия, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Митинги в поддержку Фургала проходили в Хабаровске 11–12 июля. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Протестные акции прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он заявил, что «такие митинги не нужны», поскольку противозаконны и представляют опасность для людей в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с пониманием относятся к реакции жителей края на арест губернатора. Он заявил, что обвинения против главы региона очень серьёзные, и призвал набраться терпения и дождаться суда.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.