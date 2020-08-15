Жириновский сравнил Лукашенко с невестой на выданье

https://static.news.ru/photo/7233cda0-ded0-11ea-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что судьба президента Белоруссии Александра Лукашенко сейчас тяжела: он хочет быть и с Россией, и с Польшей, и с Евросоюзом, и с США.

По словам Жириновского, Лукашенко можно сравнить с невестой на выданье. Однако эта «невеста уже давно не девственница, и особенно на неё в плане долгосрочных отношений, брака не смотрят», считает он.

Тем более мы с Белоруссией развелись в 1991 году, развелись не по своей воле. ЛДПР защищала СССР. Но это произошло. И мы продолжаем вот уже 30 лет платить алименты чужой женщине. И откуда берутся эти деньги? Их отрывают от наших граждан. Так больше продолжаться не может, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Ранее политик заявил, что протесты в Белоруссии показали окончательное поражение Александра Лукашенко. Он заявил, что массовые протесты после закрытия избирательных участков показали, что Лукашенко проиграл не только молодёжь, но и среднее и старшее поколения, а также «тех, кто в погонах» — всю страну. Это дикость и позор, по его словам, сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих, писал NEWS.ru.