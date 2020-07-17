Жириновский рассказал об «издевательствах» над Фургалом в СИЗО

https://static.news.ru/photo/78edbd58-c82e-11ea-ba4f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал условия содержания арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО. По его словам, происходящее там вызывает у него сомнения.

Как отметил Жириновский, недавно Фургала посетила ОНК, но встретиться с ним не дали депутату ЛДПР Ивану Сухареву.

Потому что Фургалу уже начали создавать плохие условия: дали телевизор — не дали антенну, дали газеты — самая свежая за 9 июля, ещё до ареста, — написал он в своём telegram-канале.

Политик также добавил, что Фургалу в СИЗО дали перчатки, которые по странным обстоятельствам спровоцировали у него аллергию. Лидер ЛДПР назвал подобное отношение «издевательством».

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Ранее Жириновский предположил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 популярных губернаторов, писал NEWS.ru.