Жириновский призвал вернуться к юлианскому календарю

https://static.news.ru/photo/b07b3ea0-9522-11eb-b348-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России «издеваются над историей и моралью», празднуя Пасху и Рождество не в одно время с католиками, и предложил вернуться к старому, «царскому» календарю.

Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на 2 недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определённые дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью, — написал он в своём Telegram-канале.

Жириновский также подчеркнул, что «большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество». Он призвал не только вернуться к юлианскому календарю, но и вернуть старые названия городам и улицам.

Как писал NEWS.ru, православным и католикам не следует рассчитывать на единый день празднования Пасхи, поскольку это «больной вопрос» для руководства церквей. Надежды некоторых прихожан и священнослужителей едва ли могут оправдаться, считает религиовед, ответственный секретарь «Католической энциклопедии» Алексей Юдин.

Все христиане ориентируются для вычисления даты Пасхи на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, приходящегося после дня весеннего равноденствия. Данное правило было установлено на Первом Вселенском соборе в 325 году. Однако католики используют для вычислений григорианский календарь, а православные — юлианский, отсюда возникает разница в конкретных днях. Также на это влияет различие в способах вычисления пасхалий.

В это воскресенье, 4 апреля, во всём мире Пасху празднуют около двух миллиардов христиан — католики, протестанты и верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные христиане будут отмечать праздник только 2 мая.