Жириновский предложил сделать его генералом

Владимир ЖириновскийФото: Владимир Жириновский/vk.com
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присвоить всем депутатам Госдумы воинские звания от ефрейтора до полковника, а ему лично — генерал-майора. В своём Telegram-канале он объяснил инициативу усложнением мировой обстановки.
По мнению политика, депутатам фракции КПРФ следует присвоить звание ефрейтора, эсерам — сержанта, единороссам — лейтенанта. Своих сопартийцев Жириновский предложил произвести в полковники.
Ну а мне отдельно генерал-майора — его ещё первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено, — написал он.
Ранее, комментируя обострение обстановки на Украине и стягивание сил ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе, Жириновский предложил ввести запрет на поставку в соседнюю страну горюче-смазочных материалов, поскольку они являются топливом для танков украинской армии.