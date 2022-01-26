Жириновский предложил сделать его генералом

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Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал агентству ПРАЙМ о способах накопить минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии и составляющий не менее 13 лет. Обычно его советуют «добрать» на официальной работе, однако существуют и другие варианты, вплоть до своеобразной «покупки» стажа.

По словам Биезбардиса, для начисления пенсии следует предоставить документы, подтверждающие стаж — трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за...