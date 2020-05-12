Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/80f1cf16-943b-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что голосование по поправкам в Конституцию необходимо отменить из-за пандемии коронавируса.

Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять, — заявил Жириновский журналистам.

Голосование по поправкам в Конституцию было перенесено с 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в конце марта заявил президент России Владимир Путин. По его словам, власти руководствуются в первую очередь соображениями обеспечения безопасности людей и их здоровья.

NEWS.ru писал, что Владимир Жириновский предложил отменить ЕГЭ в 2020 году. По его словам, в условиях пандемии школьники должны направить документы в те вузы, в которые хотят поступить. Политик предложил проводить ЕГЭ, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, но лишь по одному профильному предмету.

В России коронавирус диагностирован у 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве заразились 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.