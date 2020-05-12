Жириновский предложил отменить ЕГЭ в 2020 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России Единый государственный экзамен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Он предлагает проводить ЕГЭ в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов и лишь по одному профильному предмету.
Впереди у нас ЕГЭ, приём в вузы. Мы ещё раз ставим вопрос. В этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ. Пусть школьники направят документы в те вузы, в которые хотят поступить, — сказал Жириновский.
Как ранее писал NEWS.ru, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что выпускникам школ нужно предоставить возможность поступать в вузы на основе оценок в аттестате зрелости вместо сдачи ЕГЭ.
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