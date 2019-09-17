https://static.news.ru/photo/d081197c-d94e-11e9-839c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в России на октябрь.

Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Мы не разрешаем им поехать отдыхать. Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории. Зачем? — сказал Жириновский в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также предложил учиться с 1 октября по июль, а летние каникулы сделать только в августе и сентябре.

Как ранее писал News.ru, проект «Учебный день в музее» позволит московским школам проводить уроки в галереях и выставочных залах.