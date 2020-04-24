Жириновский осудил идею вернуть смертную казнь в России

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал предложение непарламентской партии «Коммунисты России» отменить мораторий на смертную казнь на фоне «ослабления экономики и ухудшения криминогенной ситуации».

По мнению Жириновского, казни не помогут, пока преступники постоянно уходят от наказания, а треть уголовных дел в России остаётся нераскрытой.

Вы поймите одно — суровое наказание преступника не останавливает, потому что треть преступлений не доходит до суда. И каждый думает: я грабанул, я украл, я убил, меня не найдут, — цитирует РИА Новости лидера партии.

Жириновский указал и на опасность судебных ошибок, из-за которых в СССР убивали невиновных.

Как писал NEWS.ru, в марте апелляционный суд в США из-за коронавируса отложил на два месяца казнь мужчины, осуждённого в 2011 году за убийство родственников.