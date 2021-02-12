Жириновский дал совет «мальчикам» по общению с девушками

https://static.news.ru/photo/15a2b6d2-bd6f-11ea-9676-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как молодым людям избежать безответной любви.

По его словам, молодым людям, которым понравилась девушка, не следует стесняться подходить к ней, чтобы познакомиться и начать общение.

Пока вы стесняетесь и думаете, как к ней подойти, ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь, — написал он в Twitter.

Политик уверен, что мужчинам не следует стесняться. По его мнению, в этом случае у них «всё будет хорошо».

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Ранее NEWS.ru писал, что семейным парам, столкнувшимся с обострением проблем, справиться с кризисом поможет уважение и соблюдение личных границ и букеты цветов вместо очередных замечаний. При этом многие влюблённые на самоизоляции смогли наполнить отношения новым содержанием, уверены опрошенные журналистами психологи накануне Дня святого Валентина. Он отмечается ежегодно 14 февраля.

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