Жириновский дал совет «мальчикам» по общению с девушками

Ранее NEWS.ru писал, что семейным парам, столкнувшимся с обострением проблем, справиться с кризисом поможет уважение и соблюдение личных границ и букеты цветов вместо очередных замечаний. При этом многие влюблённые на самоизоляции смогли наполнить отношения новым содержанием, уверены опрошенные журналистами психологи накануне Дня святого Валентина. Он отмечается ежегодно 14 февраля.
Период многомесячного карантина, работы на удалёнке и постоянного «режима наедине» стал испытанием на прочность не только для молодожёнов, но и для отметивших не одну годовщину. Однако именно стрессовые ситуации обнажают недомолвки и истинную натуру человека, считает психолог Людмила Полянова.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram