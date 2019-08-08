Предпринимательницы, сидящие по обвинению в мошенничестве в московском СИЗО № 6 обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с жалобой на необоснованное содержание под стражей и злоупотребления руководства. Титов посетил следственный изолятор и встретился с заключёнными.

Обращение ставит под сомнение справедливость и законность не только их пребывания здесь, в СИЗО, но и вообще принципы уголовного правоприменения в России, — отметил бизнес-омбудсмен. — Они сидят за решёткой, когда их вина вообще не доказана. 10 из 20 содержатся в СИЗО дольше года, шесть — дольше двух лет. Все они в один голос заявили, что им поступали предложения со стороны следствия «решить вопрос» за деньги. Они готовы присягнуть и говорить об этом открыто.

Письмо Титову подписали 20 женщин-заключённых. Уполномоченный по правам предпринимателей пообещал разобраться в каждом из случаев. Одна из женщин — Мария Тумейдова, бывший гендиректор компании ООО «СТК» по версии следствия вместе со своим родственником, возглавлявшим другую компанию заключили сговор для победы на аукционе по содержанию котельной Центральной таможни. По контракту они получили 10 млн рублей, а для оказания услуг фактически наняли других подрядчиков менее чем за 1 млн рублей. Тумейдова находится в СИЗО с ноября 2018 года, и срок содержания под стражей ей постоянно продлевается.

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Другая жалобщица — Виктория Бриль, главный бухгалтер ООО «ТК «Азия-Транс», московской фирмы, занимавшееся грузоперевозками и страхованием. В 2012 году компания заключила с РЖД договор об экспедировании грузов. «Азия-Транс» привлекла субподрядчика, но тот не проводил предусмотренные договором работы, однако Бриль перечислила контрагенту за неоказанные услуги 1,2 млрд рублей, подделав, по версии следствия, счета-фактуры. При этом, ОАО РЖД, которое следствие считает потерпевшим, не имело претензий к «Азия-Транс». Бухгалтер же, на иждивении которой находятся престарелая мать и дочь, давно содержится под стражей.

После встречи с арестованными женщинами Борис Титов на пресс конференции затронул общие для пенитенциарной системы проблемы, например качество продуктов, поставляемых в следственные изоляторы.

Несколько лет назад каждое СИЗО самостоятельно отвечало за свой буфет и магазин, — напомнил Титов. — Но затем было принято решение все поставки сосредоточить в одних руках, монополизировать их в рамках одного ФГУП «Калужское». В результате идут постоянные жалобы на некачественную продукцию. Вот в СИЗО № 6, судя по жалобам, завозят подгнившую морковку по 74 рубля. А ведь насколько полезнее было бы дать малому бизнесу, подмосковным фермерам возможность завозить туда свою продукцию, оперативно реагировать на заказы по интернету.

Он обратил внимание и на устаревшие модели спальных матрасов советского образца.

Под конец, Борис Титов пообещал обратиться к руководству ФСИН с просьбой изменить порядок отсчёта времени для свиданий подследственных со своими адвокатами.

Будем просить, чтобы время свидания исчислялось с момента начала разговора с клиентом, — пояснил Титов.

По статистике, на 1 июля в СИЗО и ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) по всей России содержатся 739 женщин, подозреваемых и обвиняемых в мошенничестве. 717 из них — по ст. 159 УК РФ, 3 — по ст. 159.2, 6 — по ст. 159.3, 5 — по ст. 159.4, 4 — по ст. 159.5, 4 — по ст. 159.6. Еще 89 женщин отбывают в СИЗО предварительное заключение по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 35 — по обвинениям 22 главы УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности).

По приговору суда наказание в исправительных учреждениях ФСИН по обвинениям в мошенничестве отбывают 1584 женщины. 1547 из них — по ст. 159 УК РФ, 26 — по 159.1, 25 — по 159.2, 5 — по 159.3, 5 — по 159.4, 1 — 159.5. 194 заключённых женского пола отбывают наказание по статье 160 (растрата), 86 — за преступления в сфере экономической деятельности (22 глава).