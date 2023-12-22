Женщинам за 50 дали советы, каких шапок следует избегать Стилист Скороходова: тонкие обтягивающие шапки выглядят старомодно

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Женщинам старше 50 лет следует избегать ношения шапок с различными элементами декора, а также обтягивающих головных уборов из тонкого материала, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист Анна Скороходова. По ее мнению, подобный образ будет смотреться старомодно.

Дамам старшего возраста я рекомендую отказаться от сильно обтягивающих шапок из тонкого материала. Выглядят они не стильно, старомодно. <...> К тому же легкие тонкие материалы продуваются. И конечно же, сильно обтягивающие материалы просто портят прическу, — объяснила эксперт.

То же самое, по ее словам, касается и шапок с вязаными цветами, кристаллами, бантиками и текстильными вставками других оттенков. Как отметила стилист, сегодня в тренде более лаконичные, базовые и не привлекающие к себе внимание головные уборы.

Вместо вышедших из моды текстильных косынок стоит обратить внимание на изделия из экокожи, однако они могут подойти не всем, продолжила специалист. Для косынки из такого материала женщине нужно подобрать соответствующий образ, иначе головной убор будет смотреться нелепо.

Наиболее подходящим вариантом головного убора для зрелых дам Скороходова назвала вязаные шапки из текстильных материалов. Лучше всего, если вязка будет или совсем мелкая или, напротив, крупная. При этом важно избегать слишком ярких и кричащих цветов, если только это не является общим стилем женщины, резюмировала эксперт.

Ранее бьюти-эксперт Анастасия Юлина рассказала, что для праздничного образа на Новый год подойдут помады сочных красных оттенков. Специалист добавила, что завершить макияж губ рекомендуется мокрым финишем. Также празднично будут смотреться насыщенные оттенки теней и блестки.