Женщинам объяснили, как не комплексовать из-за возраста Психолог Хадарцева призвала женщин не комплексовать из-за возраста, наслаждаться едой и заниматься спортом

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Современным женщинам не стоит комплексовать по поводу возраста, так как в нынешнее время цифра в паспорте, «будь то 50, 60, 70 лет», не имеет значения на фоне технического прогресса, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Она рекомендовала заниматься спортом, наслаждаться качественной едой и получать удовольствие от жизни, не заботясь о возрасте, так как сейчас «люди могут жить и 100–120 лет, оставаясь молодыми и красивыми».

Почему нас продолжают терзать комплексы? Все из-за родовых сценариев, историй наших бабушек-прабабушек. Средняя продолжительность жизни когда-то составляла 40–50 лет. А сейчас это, можно сказать, самый расцвет, — констатировала Хадарцева.

По ее словам, в современных реалиях возраст является отражением того, как человек проживает свои годы, а не просто «цифрой в паспорте». Поэтому психолог рекомендовала «следить за собой и своим прекрасным телом», а также «иметь блеск в глазах и проживать счастливую судьбу».

Чтобы избавиться от комплексов, нужно однозначно следить за собой и за своим прекрасным телом. Важно понять: возраст сейчас — это не цифра в паспорте, а то, как вы проводите свои годы. Можно заниматься спортом и в 60, и в 70 лет, наслаждаться качественной едой и выглядеть молодо всегда. А главное, иметь блеск в глазах и проживать счастливую судьбу, — подчеркнула Хадарцева.

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