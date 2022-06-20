Названы фатальные последствия при возникновении желтизны в глазах Врач-терапевт Ярцева рассказала о причинах возникновения пожелтения у глазных яблок

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Врач-терапевт Ирина Ярцева в разговоре с NEWS.ru рассказала о причинах возникновения пожелтения у глазных яблок, а также какие фатальные последствия для здоровья это в себе несет. Также эксперт объяснила, какие способы профилактики данного недуга наиболее эффективны.

Пожелтение глазных яблок происходит тогда, когда болезнь уже прогрессирует. Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов. Так что при появлении пожелтения в глазах стоит немедленно обратиться к врачу, — заявила Ярцева.

Также эксперт назвала наиболее действенные способы профилактики гепатитов различного типа.

Хочу отметить, что гепатит А, он же желтуха, это вирусное заболевание, которым довольно часто болеют дети, на данный момент отлично вакцинируется и не составляет особую проблему. С гепатитом B та же история, ставите вакцину и живете спокойно. А вот с гепатитом C все сложнее, его до сих пор не вакцинируют, и единственный способ избежать фатальных последствий для организма — это ответственно относиться к своей гигиене, посещать только проверенные медицинские учреждения, внимательно следить за стерильностью игл и шприцов, — отметила специалист .

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