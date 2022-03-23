Желающим учиться за границей посоветовали поступать сразу в несколько стран

Желающим учиться за границей стоит поступать сразу в несколько вузов разных стран, посоветовала генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева в разговоре с «Газетой.Ru». Это позволит подстраховаться, если в условиях антироссийских санкций какие-то государства изменят правила поступления.

Возможно, будет что-то меняться в плане открытия студенческих виз. С учётом этого я бы советовала одновременное зачисление как минимум в две страны. Как страховка на случай, если во время процесса поступления или перед оформлением учебной визы от одной из желаемых стран будут нововведения, которые будут неудобны семье или сделают невозможным проект поездки в вуз, — сказала Следьева.

Она добавила, что при необходимости изменить условия оплаты следует обращаться с просьбой о рассрочке — какие-то учебные заведения на это согласятся из-за нестандартной ситуации. Кроме того, лучше подтверждать финансовую состоятельность справками из несанкционных банков, считает Следьева.

Ранее председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры. По его мнению, присоединение России к Болонскому процессу не только не оправдало надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств классического российского и советского образования.