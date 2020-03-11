https://static.news.ru/photo/8b87a12e-6373-11ea-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, поступающие на службу в Росгвардию или назначаемые на руководящие должности, должны в обязательном порядке проходить проверку на полиграфе.

Отказ от тестирования станет основанием для отказа в приёме на службу или для увольнения с неё. Порядок проведения проверок будет определяться руководством Росгвардии.

По мнению авторов закона, данная мера позволит выявлять лиц, которые по своим морально деловым качествам не могут быть сотрудниками Росгвардии, будет способствовать профилактике правонарушений в её рядах, в том числе и коррупционной направленности, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудников Росгвардии наказали за превышение полномочий на митингах. В основном взыскания носили дисциплинарный характер, но некоторые силовики были уволены.