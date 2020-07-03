Жарившему шашлыки на Вечном огне петербуржцу ограничили свободу

https://static.news.ru/photo/c25d79ee-bd46-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кронштадтский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Один из фигурантов, Николай Поликарпов, получил два года ограничения свободы (наказание, не связанное с изоляцией от общества).

Его признали виновным по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, говорится в Telegram объединённой пресс-службы судов Петербурга. Мужчина полностью признал вину.

Ещё две участницы «пикника», Анна Кухарева и Светлана Дрёмина, получили штраф по 15 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.