Жарившему шашлыки на Вечном огне петербуржцу ограничили свободу

Кронштадтский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Один из фигурантов, Николай Поликарпов, получил два года ограничения свободы (наказание, не связанное с изоляцией от общества).
Его признали виновным по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения,
Ещё две участницы «пикника», Анна Кухарева и Светлана Дрёмина, получили штраф по 15 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал об уголовном деле, возбуждённом по факту тушения вандалами Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области. Полиция нашла и задержала подростков, причастных к инциденту.
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