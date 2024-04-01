Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал РБК, что 2024 год может оказаться жарче прошлого. По его словам, наиболее теплые периоды приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, то есть экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.

В 2023 году мы имели следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый, — объяснил Киселев.