Зевс разгневался на столицу: как Москву изрешетило молниями

Вечером понедельника, 2 августа, начался ливень и гроза. Всего выпала четверть месячной нормы осадков. Уровень воды достигал 20 миллиметров, сообщили в синоптики. Из-за непогоды в аэропортах было отменено более 30 рейсов. Также в столице повалено 30 деревьев. К счастью, до Москвы не дошёл ураган, который был в Тверской области, унёсший жизни трёх человек. Как прошёл устрашающий ливень - в фотоподборке NEWS.ru.