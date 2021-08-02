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Зевс разгневался на столицу: как Москву изрешетило молниями
Общество

Зевс разгневался на столицу: как Москву изрешетило молниями

10:21, 03 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вечером понедельника, 2 августа, начался ливень и гроза. Всего выпала четверть месячной нормы осадков. Уровень воды достигал 20 миллиметров, сообщили в синоптики. Из-за непогоды в аэропортах было отменено более 30 рейсов. Также в столице повалено 30 деревьев. К счастью, до Москвы не дошёл ураган, который был в Тверской области, унёсший жизни трёх человек. Как прошёл устрашающий ливень - в фотоподборке NEWS.ru.

Гроза в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало грозы в Брянске

world_weather/vk.com

Начало грозы в Брянске

world_weather/vk.com

Начало грозы в Брянске

world_weather/vk.com

Разрушительные последствия от торнадо в Андреаполе, Тверская область

world_weather/vk.com

Разрушительные последствия от торнадо в Андреаполе, Тверская область

world_weather/vk.com

Разрушительные последствия от торнадо в Андреаполе, Тверская область

world_weather/vk.com

Разрушительные последствия от торнадо в Андреаполе, Тверская область

world_weather/vk.com

Разрушительные последствия от торнадо в Андреаполе, Тверская область

world_weather/vk.com

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