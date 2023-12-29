«Зеленского предупредили»: военэксперт о предновогоднем мощном ударе по ВСУ Военэксперт Матвийчук: предновогодний удар по ВСУ связан с атакой на Феодосию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что утренние сообщения о массированном ударе по объектам ВСУ говорят о новом предупреждении президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости попыток совершить теракты на территории России. Собеседник не исключил, что ВС России могли «ответить» Киеву за атаку по Феодосии. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Думаю, это ответ Зеленскому на попытку удара по Феодосии, когда повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Зеленский игнорирует предупреждения, ему говорили, что попытки совершать теракты на территории России закончатся уничтожением критической инфраструктуры: складов вооружения, топливных баз и так далее, — считает Матвийчук.

Он считает, 29 декабря могло начаться «массовое уничтожение остатков производств, позволявших хоть как-то держать на плаву ВПК Украины». При этом Матвийчук усомнился, что публикации в Сети о мощном ударе по территории Украины говорят о скором наступлении ВС России.

Я не думаю, что утренние сообщения о массированном ракетном ударе по ВСУ говорят о скором начале наступления ВС России. Но что это идет подготовка к подобным действиям — 100%. Это не разовая акция. Предположу, что ВС РФ систематически наносят удары по ВСУ различной глубины и интенсивности, просто некоторые события получают более широкое освещение в СМИ и соцсетях, — выразил мнение Матвийчук.

Ранее сообщалось о взрывах в районе киевского завода «Артем», расположенного рядом со станцией метро «Лукьяновская». По словам очевидцев, целью было именно военное предприятие, громкие хлопки слышались рядом с ним.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что утром 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города загорелось складское помещение.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в городе идет третья волна взрывов с начала дня. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, власти Украины объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны, в том числе и в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Сумской областях.