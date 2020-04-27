Общество

Зеленский рассказал, когда на Украине возобновят работу рынки

19:26, 27 апреля 2020 69
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продовольственные рынки на Украине могут возобновить работу уже 1 мая. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский.

Я считаю, что <...> уже в эту пятницу (1 мая. — NEWS.ru) рынки смогут возобновить работу, — говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Зеленский добавил, что это станет возможным при условии соблюдения определённых правил безопасности.

Как писал NEWS.ru, Зеленский поддержал решение правительства страны продлить ограничительные меры до 11 мая 2020 года и заявил, что у властей есть чёткий план действий, состоящий из пяти этапов, которые в ближайшее время озвучат.

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