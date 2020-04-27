Зеленский рассказал, когда на Украине возобновят работу рынки

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажиры в самолётах должны будут носить маски и перчатки после снятия режима ограничений по полётам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с пандемией после отмены ограничений, во время авиаперелётов необходимо сохранить меры безопасности от заражения. Абсолютно точно будет защита органов...