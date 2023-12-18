«Зажигательный наряд»: стилист дала советы по выбору одежды для корпоратива Стилист Зобкова посоветовала выбрать одежду в пайетках для корпоратива

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Женщинам следует обратить внимание на одежду в пайетках, с люрексом или блестками для похода на новогодний корпоратив, посоветовала стилист Кати Зобкова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что это будет «самый зажигательный наряд». По ее словам, важно, чтобы одежда украшала человека.

Самый зажигательный наряд будет с использованием одежды в пайетках, люрексе, блестках, стразах. В новогоднюю ночь трудно перебрать с нарядностью. Поэтому можно все. Надо выбирать одежду, которая будет вас украшать, а не обрамлять в унылый квадрат Малевича, — уточнила стилист.

Кроме того, можно дополнить обычный наряд яркими деталями. Например, длинные серьги со стразами, крупное колье или заколки с блестками. Зобкова подчеркнула, что яркий акцент добавит нарядности простой одежде. В этом году популярны перья марабу и пушистые свитера. Также можно поэкспериментировать с фактурами и цветами.

Попробуйте необычные сочетания фактур и оттенков. Атлас, бархат, шелк, шифон прекрасно сочетаются с вещами нарядных оттенков: белый, золотой, серебряный, голубой, синий, красный, изумрудный и черный, — пояснила стилист.

Психолог Александр Кононов ранее посоветовал быть осторожными при употреблении алкоголя на корпоративе, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. По его словам, важно думать не о сиюминутном удовольствии, а о будущем.