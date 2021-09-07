Зажечь сибирский факел: насколько реальны градостроительные планы Шойгу

Менее чем за две недели до выборов в Госдуму глава Минобороны и первый человек в списке «Единой России» Сергей Шойгу вновь озвучил идею насчёт обустройства Сибири. В интервью РБК Шойгу конкретизировал предложения о строительстве новых городов. Министр предложил возвести промышленный центр «Медь и электротехника» где-то между Братском и Красноярском, там же может быть создан кластер «Алюминиевая долина». В районе Канска, по словам Шойгу, есть возможность создания углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. А в окрестностях города Лесосибирска существует потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов. NEWS.ru обсудил с исследователями, какие сложности ждут государство, если оно приступит к программе развития новых агломераций в Сибири.

Энергия вместо столыпинских вагонов

Помимо самих предложений Сергей Шойгу в интервью рассказал и про причины инфраструктурного и демографического упадка восточной части России. По его словам с 1990-х годов из Сибири наблюдается отток населения в европейскую часть РФ. Причина тому — упор на экспорт природных ресурсов, который «даёт недостаточный эффект для экономического развития региона» и «не требует большого населения», в том числе квалифицированных кадров, а также школ, университетов и крупных агломераций.

Причина этого — в преобладании, как я уже сказал, в экономике Сибири добычи ресурсов и производства продукции нижних переделов, которые преимущественно организованы вахтовым способом. То есть добываем металл, отливаем чушки и гоним на экспорт, — констатировал Шойгу.

Он отметил, что в Сибири нет комбинатов, которые бы обрабатывали лес. Такие заводы начали строить в советское время, чтобы делать ДВП, ДСП, фанеру, картон, клеёный брус, палеты, паркетную доску и строительные конструкции, но «сейчас их практически нет», констатировал Шойгу, не назвав причину последующего уничтожения деревообрабатывающей отрасли.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шойгу подчеркнул, что новые города должны строиться «синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров», как это делали во времена СССР в случае с Набережными Челнами, Тольятти, Братском, Зеленоградом, Магнитогорском и другими городами. Он напомнил, что в результате индустриализации в СССР к 1991 году в СССР было около 2200 городов (до Октября 1917-го их насчитывалось 666), но после перестройки «как отрезало».

Добывать и вести первичную обработку сырья, конечно, можно и вахтовым методом. А организация глубокой переработки требует современных экологичных технологий, подготовки кадров, научных исследований. Следовательно, должны появиться не только современные предприятия, но и новые вузы, научно-исследовательские организации. Вот тогда мы получим устойчивое развитие Сибири, которое создаст фундамент для развития её экономики как минимум на 20 лет вперёд, — подчеркнул Шойгу.

Также он предложил создать «Кедровый тракт», который бы соединял Европу и Китай. По сути, это расширенный и модернизированный вариант Транссиба, доступ к которому будут иметь новые кластеры с созданием «безбарьерной среды для перемещения материалов и компонентов между участниками производственных цепочек».

В интервью NEWS.ru профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) Георгий Клейнер заявил, что предложения Сергея Шойгу «станут центрами притяжения». Учёный считает, что на пути реализации этих идей появится много сложностей, а многочисленные критики «упускают из вида энергию, которая сейчас пропадает бесследно, тем более в условиях пандемии и других неблагоприятных условий жизни». Он считает, что сегодня россияне лишены возможности использовать свою энергию в политических целях, но вложить её в экономические и инфраструктурные начинания «вполне возможно».

Сейчас это кажется слишком амбициозным, но я надеюсь, что такие проекты смогут принести не только экономическую выгоду, но и сконцентрировать и увеличить энергию людей. Строительство таких центров станет очень важным, тем более в Сибири, где, с одной стороны, плотность населения очень небольшая, а с другой — имеется большой потенциал вузовской науки и вообще научных исследований. И людей не надо туда свозить, так сказать, в зарешечённых вагонах, им надо создать возможности. Мне кажется, что сейчас общество нуждается в ярких и явно осуществляемых идеях. Такой сибирский факел в состоянии зажечь сердца многих людей. Апатия и себялюбие поглощают силы общества, поэтому сейчас всё зависит от того, как будет осуществляться управление и финансирование этих проектов, которые в истории России уже были. Это БАМ, атомный проект и многие другие, которые реализовывались в довольно тяжёлых условиях. Георгий Клейнер заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН

Аналитик и публицист Павел Пряников полагает, что планы строительства городов-заводов в Сибири — это подход, который «был последние 200 лет», когда сначала в определённой локации возникало предприятие, а потом вокруг него появлялись дома. Впервые такая модель была реализована на горнозаводском Урале в Российской империи, а затем ее развивала советская власть. Пряников считает, что максимальная численность новых городов в нынешних условиях будет достигать не 1 млн человек, а до 50 тысяч из расчёта, что градообразующее предприятие примет около 10 тысяч сотрудников, работников сервисных служб, бюджетников, чиновников и членов их семей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей для новых городов найти реально, но проблема в том, что в такие поселения нужны квалифицированные специалисты, которых сегодня недостаточно. Кроме того, людям необходимы привлекательные условия для жизни и, конечно, высокие зарплаты. По словам эксперта, Сибирь — это регион со сложными логистическими и климатическими условиями, поэтому оплата труда здесь должна быть выше, чем в европейской части России.

Только в три крупные агломерации — питерскую, московскую и причерноморскую — ежегодно перетекает где-то 350 тысяч [россиян] в год. Плюс внутрирегиональные миграции, когда люди из маленьких городков переезжают, например, в Новосибирск или Казань, это ещё около 500 тысяч человек. Но сколько среди них квалифицированных работников — инженеров, электротехников, токарей? У нас разрушена система среднего профессионального образования. Все промышленники говорят об огромных кадровых проблемах. Теоретически это всё можно подготовить, если в стране будет запущен аналог советских ПТУ, если в вузах разовьются инженерные кафедры. Но на подготовку пласта хороших специалистов понадобится примерно 10 лет. Но этим специалистам ещё и платить надо... Если инженер в Калуге на автосборочном производстве получает 80 тысяч, то в Сибири надо платить ему около 200 тысяч, чтобы он рискнул и переехал. Павел Пряников публицист публицист

При реализации проектов также придется преодолеть проблему с транспортной загрузкой железнодорожных магистралей, по которым потребуется доставить к местам мегастроек огромное количество оборудования, техники и стройматериалов, считает Пряников. Сейчас, по его словам, «Транссиб и БАМ безумно загружены, грузовые поезда идут с интервалом пять — восемь минут». У железных дорог есть альтернатива — водный транспорт, который может возить продукцию из Северного Ледовитого океана по Енисею. Но, как подчёркивает Павел Пряников, этот вид сообщения в России «почти разрушен».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриотизм или утопия

Демограф Алексей Ракша выразил мнение, что озвученные Сергеем Шойгу планы — это в первую очередь политические заявления. С его точки зрения важнее для страны выглядят идеи, направленные на поддержку численности населения, такие как обращённая к президенту просьба вице-премьера Юрия Трутнева обеспечить на Дальнем Востоке выплату за рождение третьего ребёнка в размере 1 млн рублей. Специалист уверен, что для людей всегда важны вопросы повышения доходов, качества инфраструктуры и экологии, а пока «мы видим, что, например, в Омске никак не могут возобновить строительство метрополитена, в Красноярске его хотели начать строить ещё при СССР, но пока его там нет».

Откуда взять столько людей, если уже существующие города сокращаются? В прошлом году практически не было ни одного населённого пункта восточнее Тюмени, население которого не сократилось. И эта тенденция будет продолжаться. Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Эксперт также согласился с тем, что современная экономика предполагает очень высокую производительность труда, поэтому для производства того же самого количества изделий и материалов работников требуется «иногда в десятки раз меньше, чем во времена СССР». Для того чтобы сегодня заселить город сотнями тысяч жителей, по мнению демографа, необходим не один завод, а комплекс предприятий в разных сферах.

Даже если бы у нас экономика развивалась, то в промышленности у нас бы не увеличивалась бы занятость. Во всём мире несколько десятилетий идёт перераспределение занятости из промышленности в сферу услуг, потому что растёт производительность труда по мере внедрения новых технологий. Современные предприятия очень дорогие, очень высокотехнологичные. Они могут быть огромными, но на них работает очень небольшое число людей. Поэтому создать с нуля город на базе какого-то [одного] завода — это утопия, — считает Ракша.

Единственным способом создать крупный город с нуля демограф назвал перенос административной столицы. По такому пути пошла Бразилия со своей столицей, городом Бразилиа, и Пакистан, который создал Исламабад в 1960-е. Однако, как отмечает Ракша, эти примеры «из тех времён, когда в этих развивающихся странах была очень высокая рождаемость и быстрый рост населения». Началась перенаселённость, и люди стали переезжать из сельской местности в города, а в России урбанизация практически завершилась, доля городских жителей составляет примерно 75%, а число граждан сокращается. Таким образом, на первый план снова выходит демографический фактор.

Павел Пряников считает, что амбициозный план построить пять новых городов — это попытка подбодрить россиян. Но также, по его мнению, у Сергея Шойгу действительно есть намерение развивать Сибирь. По словам собеседника NEWS.ru, министр обороны РФ «действительно любит свою родину — Туву, да и соседние регионы, в том числе ментально близкую Хакасию, где он часто бывает с Путиным». Близость к президенту и высокий уровень одобрения его работы на посту главы Минобороны не исключает того, что Шойгу в будущем всерьёз займется озвученными мегапроектами, вопреки голосам критиков.

Сергей Шойгу возглавляет Минобороны РФ с 2012 года, и в СМИ уже появлялись слухи о том, что ему прочат должность вице-премьера. Павел Пряников предположил, что Шойгу вполне может впоследствии занять должность «по типу Юрия Трутнева», который сейчас является замглавы правительства и одновременно полномочным представителем президента на Дальнем Востоке.

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Ранее NEWS.ru подробно анализировал, почему Сергей Шойгу высказался о строительстве новых городов именно в Минусинской впадине. Как выяснилось, эта местность имеет не только относительно благоприятный климат и удобное географическое положение, но и является уникальным с геологической точки зрения регионом. По данным геологов, там близко к поверхности находятся обычно глубокие слои земной мантии. Например, ксенолиты с глубин до 200 километров, которые представляют собой наиболее глубинные горные породы, изученные человеком. Ещё в 1959 году в Минусинской котловине были обнаружены мантийные ксенолиты, имеющие сходство с аналогичными в кимберлитовых трубках. Возникло предположение об алмазоносном характере местных пород.