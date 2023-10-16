Завещание родного дяди может лишить Михаила Ефремова квартиры возле Кремля SHOT: дядя Михаила Ефремова отдаст свое состояние семье погибшего в ДТП Захарова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый Михаил Ефремов на суде

Telegram-канал SHOT сообщает, что родной дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием знаменитого племянника, а квартиру вблизи Кремля — государству. Подлинность документа о передаче наследства установят юристы.

По данным канала, в одну из адвокатских контор Москвы поступило письмо от имени 79-летнего концертмейстера Александра Покровского, чьи данные полностью соответствуют личности брата матери артиста Ефремова. Как пишет SHOT, в нем, предположительно дядя актера, просит все свои имеющиеся денежные средства после своей смерти отдать семье погибшего водителя-экспедитора.

Автор послания, по информации канала, также сообщает, что племянник оказывает на него давление и ранее заставил вписать его в завещание на квартиру площадью 123 квадратным метра на Тверской улице. Однако, по последней воле Покровского, передает SHOT, жилплощадь должна достаться Министерству культуры РФ или правительству Москвы.

По данным канала, адвокаты, которые ознакомились с письмом, намерены рассказать о нем семье погибшего. От их решения будет зависеть, станут ли юристы подтверждать подлинность полученных расписок. Местонахождение самого Александра Покровского в настоящий момент установить не удалось, добавляет SHOT.

Смертельная авария, виновником которой стал пьяный Ефремов, произошла в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Артиста приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей штрафа в пользу потерпевшей стороны.

Ранее актер Андрей Ургант призвал освободить Ефремова из колонии, потому что тот уже «заплатил дорогую цену» за смертельное ДТП. По его словам, в целом заключенный чувствует себя хорошо и занимается творчеством: ставит спектакли и даже снял фильм, который отправили на фестиваль.