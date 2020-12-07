Заведения в Петербурге на фоне ограничений создали «Карту сопротивления»

https://static.news.ru/photo/16677bf8-3924-11eb-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 40 заведений на территории Санкт-Петербурга, в том числе бары и кальянные, вошли в «Карту сопротивления». Участниками проекта стали рестораны и другие места отдыха, которые выступают против запрета на работу во время новогодних праздников. Их владельцы утверждают, что намерены продолжать функционировать в стандартном режиме, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Сначала городские власти ограничили работу заведений в ночное время. Потом вышло постановление, согласно которому бары и рестораны в Петербурге не будут работать с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января заведения будут закрыты полностью.

На «Карте сопротивления» обозначены места, которые будут продолжать работать. Авторы проекта заявили, что в противном случае их ждёт закрытие. Инициатором создания «Карты сопротивления» стал бизнесмен Александр Коновалов. Он в разговоре с журналистами заявил, что к проекту подключились около 200 заведений общепита, которые вскоре будут обозначены. По словам предпринимателя, если продолжать работу, есть надежда, что власти прислушаются к бизнесу.

Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги ещё в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны работают только ради новогодних дней, — цитирует Коновалова РБК.

Городские власти, в свою очередь, называют разговоры на тему уничтожения предпринимательства в Петербурге «риторической драматизацией». В администрации местного губернатора напомнили, что все заведения могут продолжать осуществлять доставку, а приём посетителей подвергает риску здоровье всех участников процесса.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну.

Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», который бы обернулся для тысячи горожан госпитализацией. Беглов подчеркнул, что врачи работают на пределе эффективности, а поликлиники — на максимальной мощности.