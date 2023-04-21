Заслуженный пилот объяснил, почему боеприпас упал на Белгород Заслуженный пилот Сытник: упавший на Белгород боеприпас «могло снести»

Фото: vvgladkov/t.me

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник предположил в разговоре с NEWS.ru, что Су-34, от которого в результате нештатной ситуации отделился боеприпас, не пролетал над Белгородом. По его словам, на снаряде могли активироваться механизмы, позволившие ему достичь населенного пункта. Эксперт отметил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков не прокладывают маршруты над городами, если самолеты несут боекомплект.

Над городом никто и не летает с боеприпасами, тем более на своей территории. Боеприпас могло снести, он мог быть управляемым, на нем могло включиться что хочешь. Никогда вертолеты, самолеты с боеприпасами не летают над населенными пунктами, они их всегда обходят, — заявил Сытник.

Взрыв на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода прогремел вечером 20 апреля. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрывной волной были выбиты стекла в многоквартирном доме, четыре квартиры и несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. В городе был создан информационный штаб, который начал собирать все данные о повреждениях и последствиях ЧП.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала нештатная ситуация — на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового Су-34 ВКС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что число пострадавших в результате взрыва возросло до трех человек.