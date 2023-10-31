Заслуженный летчик назвал главные особенности уникальной ракеты для Су-57 Летчик Попов: малогабаритная ракета позволит Су-57 скрытно атаковать противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Главной особенностью уникальной и новейшей крылатой ракеты для российского истребителя пятого поколения Су-57 является ее размещение во внутреннем отсеке боевой машины, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, подобная компоновка позволит пилотам не выдавать свое местоположение в момент запуска снаряда.

Ключевая особенность этой ракеты — размещение во внутреннем отсеке Су-57. Истребитель пятого поколения должен обладать малой заметностью. Это повысит боевую эффективность Су-57 в частности. Сам момент запуска ракеты по истребителю противника станет практически незаметным, и вражеский летчик узнает об атаке лишь в последний момент, когда возможности по маневрированию, РЭБ, окажутся минимальными, — считает Попов.

Он не исключил, что новейшая ракета предназначена для уничтожения воздушных целей противника с расстояния до 300 км с возможностью автоматического сопровождения цели до момента пуска. В то же время он усомнился в способности боеприпаса конкурировать по мощности с дальнобойными Х-101 или Х-55, у которых совершенно другие задачи.

Вряд ли это аналоги крылатых ракет большой дальности Х-101 или Х-55, используемых Ту-160 и Ту-95, если говорить о разрушительной мощи. Все-таки Су-57 — истребитель, у него другие задачи, для поражения истребителя не нужна ракета с 300–400 кг взрывчатки, достаточно 10–20 кг, — добавил Попов.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, заявило, что российские специалисты разработали новые крылатые ракеты большой дальности, которые планируется устанавливать на истребители Су-57. По словам собеседника агентства, они отличаются меньшими размерами по сравнению с аналогами. Этого удалось добиться благодаря изменению конструкции складного крыла и внутренней компоновки ракеты.