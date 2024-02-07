Защитников Фургала потребовали признать экстремистами Прокуратура потребовала признать движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке

Прокуратура Хабаровского края обратилась в суд с требованием признать межрегиональное общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запретить его деятельность в стране. Минюст РФ уведомил, что рассмотрит обращение 22 февраля. Сергей Фургал — бывший губернатор Хабаровского края, задержанный в 2020 году по обвинению в причастности к заказным убийствам.

Административное дело <...> по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 22 февраля 2024 года, — указано в сообщении.

Движение в поддержку бывшего главы региона возникло в 2020 году в период следствия. Местные жители с тех пор многократно устраивали в Хабаровске митинги с требованием отпустить избранного ими губернатора.

В декабре прошлого года предпринимателя Михаила Тимофеева заочно арестовали в рамках уголовного дела, связанного с убийством бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори в 2004 году. Сергей Фургал был осужден за организацию именно этого убийства.