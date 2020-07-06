Защитник Ефремова три раза лишался статуса адвоката

https://static.news.ru/photo/ff1c1c8e-bfab-11ea-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев трижды лишался своего статуса «из-за оппонентов». Он готов столкнуться с подобной трудностью ещё раз, потому что знает, что всё равно победит.

Был ли я три раза лишён адвокатского статуса? Да, это правда, я даже, может быть, готов на четвёртый. Каждый раз это было из-за оппонентов, — заявил юрист в эфире телеканала «Россия 1».

По словам защитника, он занимается юридической практикой более 20 лет.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова. У актёра якобы и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.