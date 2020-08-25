Защита сестёр Хачатурян попросила журналистов не задавать им вопросов

https://static.news.ru/photo/1829c1fc-e6be-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита сестёр Хачатурян попросила представителей СМИ воздержаться от контактов с девушками, поскольку это может грозить им ужесточением меры пресечения.

У нас есть к представителям средств массовой информации определённая просьба: не пытаться вступать с девушками в какой-то контакт, если вы их видите около суда или ещё где-нибудь, не пытаться подбегать к ним с микрофоном и брать у них какие-либо комментарии, — цитирует «Интерфакс» адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.

Он пояснил, что девушки не будут отвечать ни на какие вопросы журналистов, так как им запрещено общаться со СМИ. Защита, в свою очередь, может расценить попытки репортёров поговорить с сёстрами как провокацию к нарушению меры пресечения.

Адвокат отметил, что в случае какого-либо контакта со СМИ суд может ужесточить сёстрам меру пресечения «вплоть до следственного изолятора». Сейчас они находятся под запретом определённых действий.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Кристина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время дела сестёр переданы в московские суды для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники Хачатуряна хотят максимально жёсткого наказания для сестёр. Они также не верят в невменяемость младшей из девушек, несмотря на результаты экспертизы. По их словам, Мария — самая хитрая из троих сестёр и всегда понимает, что делает.