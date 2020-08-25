Заседание Священного синода РПЦ впервые за полгода прошло очно

https://static.news.ru/photo/de2a1644-e6ce-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 августа открыл заседание Священного синода Русской православной церкви в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Об этом сообщает РИА Новости. Это первое заседание Синода за почти шесть месяцев, которое прошло в очном формате. После обострения ситуации с коронавирусом в Москве высшие чины церковной иерархии общались дистанционно.

Патриарх, открывая заседание, поблагодарил собравшихся за то, что они прибыли в «град Москву», несмотря на сложности с транспортным сообщением. Он подчеркнул, что на заседании нужно решить новые проблемы, возникшие за время коронавирусной пандемии.

С докладом о деятельности РПЦ в период распространения COVID-19 выступил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Предыдущее очное заседание Священного синода РПЦ состоялось 11 марта 2020 года.

21 августа патриарх Кирилл принял участие в литургии в Свято-Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря — месте, ставшем первым, которое глава РПЦ посетил с начала пандемии коронавируса за пределами Москвы и Московской области. Как писал NEWS.ru, патриарх после литургии призвал православных христиан задуматься о смерти и о спасении души.