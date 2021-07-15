Зарегистрировать рождение и смерть можно будет дистанционно

Дистанционно регистрировать рождение и смерть россияне смогут с 2022 года. Услуга будет доступна на портале госуслуг. Для этого была подготовлена нормативно-правовая база, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС. Заявление о рождении или смерти будет подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с приложением соответствующего электронного медицинского свидетельства, — указано в сообщении Минюста.

Сервисы называются «Рождение ребёнка» и «Утрата близкого человека». Сейчас система находится на стадии настройки. Предполагается, что Минздрав и Минцифры определят регионы, в которых начнут тестирование проекта.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать документы о рождении или смерти в любом ЗАГСе, не обязательно по месту прописки. Также в любом ЗАГСе можно будет развестись.