Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о лечении

https://static.news.ru/photo/a144dad4-87a6-11ea-a216-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса, заявил, что в его состоянии пока нет улучшения.

Температура всё время меняется: то 38,5, то её собьют до 37. Применяют антибиотик. Самоотверженно очень работают врачи и медперсонал. Работают по протоколу. Чувствую, что какой-то толк будет. Пока улучшения нет, но я надеюсь, что в ближайшие дни это произойдёт, — сообщил РИА Новости парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве — 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.