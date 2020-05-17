Заразившиеся коронавирусом мать и младенец в Северной Осетии выздоровели

https://static.news.ru/photo/a506055a-986b-11ea-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать и новорождённый в Северной Осетии, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, излечились. Тесты показали отрицательный результат. Об этом заявили в Минздраве региона.

У женщины коронавирус был выявлен на поздних сроках беременности. Болезнь протекала в лёгкой форме, практически без симптомов. Медики подчеркнули, что беременность проходила нормально. Ребёнок родился 17 апреля, после этого его вместе с матерью перевезли в детскую больницу Владикавказа, где они находились под наблюдением пять дней.

Но всё было хорошо, и их выписали домой. Сейчас они уже дома, состояние у них удовлетворительное, тесты показывают отрицательные результаты, так что уже наступило выздоровление и у ребёнка, и у матери, — отметили в Минздраве региона, сообщает РИА Новости.

Ранее академик РАН, создатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер заявил, что беременная женщина с коронавирусной инфекцией не заражает новорождённого. Он пояснил, что за время пандемии были приняты роды у 18 заболевших женщин. Все дети родились здоровыми.

NEWS.ru писал, что в Минтруде не одобрили идею выдачи больничных беременным на время пандемии.