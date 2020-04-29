Заражённый коронавирусом депутат Калашников рассказал о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/755f0eb2-8aee-11ea-8c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже вторую неделю председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников лечится в одной из клиник в Москве от коронавирусной инфекции нового типа. Парламентарий сам рассказал журналистам о состоянии своего здоровья на данный момент.

Калашников сообщил, что сейчас находится под капельницей. Всё время пребывания в больнице депутат проходит необходимые для лечения от инфекции процедуры.

Но могу отметить, что уже намного лучше себя чувствую, очень надеюсь, что совсем скоро пойду на поправку. В случае улучшения состояния уже через неделю медики позволят мне восстанавливаться дома, — цитирует Калашникова газета «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, Леониду Калашникову диагностировалидвустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Все, кто мог с ним контактировать, также отправлены на карантин.