Заработок авторов соцсети «ВКонтакте» достиг 5,5 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За 2023 год совокупный заработок авторов с помощью официальных инструментов монетизации социальной сети «ВКонтакте» вырос на 37%. Общие доходы составили 5,5 млрд рублей. Число пользователей, которые отправляют донаты, выросло на 56%, а сообществ, подключенных к платформе VK Donut, стало больше в два раза. Чаще всего пользователи благодарили авторов за контент по темам «Манга», «Аниме», K-pop, «Дети и родители», «Творчество», «Приложения и игры».

В начале 2023 года соцсеть представила новый кабинет выплат, через который авторы получают деньги напрямую. Кроме того, более полугода «ВКонтакте» занималась поддержкой самозанятых создателей контента и начисляла им повышенное вознаграждение, равное налогу на профессиональный доход. Также были изменены условия партнерской программы и появились экспертные рекомендации по данной теме.

За год просмотры видеоконтента в ленте выросли на 25%. На 27% чаще пользователи стали публиковать истории. Также был изменен алгоритм рекомендации друзей. В марте соцсеть поставила рекорд года: за один день образовалось более 8,6 млн пар друзей.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее подвела видеоитоги года. Общее время просмотров роликов на платформе «VK Видео» с начала 2023 года выросло на 35%. Дольше всего видеоконтент смотрят пользователи приложения для Smart TV.