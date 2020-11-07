Запрет на поездки авто по выделенкам вступает в силу в Москве

https://static.news.ru/photo/a88bafb8-20a6-11eb-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Автомобилистам с 7 ноября запрещено ездить по всем выделенным линиям в Москве. Проезд по ним теперь разрешён только для городского общественного транспорта, такси, коммунальных и экстренных служб и велосипедистов.

Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Такая мера позволит сократить время ожидания общественного транспорта и он теперь сможет ходить без задержек. Также режим единой работы выделенных линий поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Поводом ввести такой запрет послужили просьбы экспертного центра Probok.net, совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в составе которой насчитывается более 40 компаний.

Запрет на езду по выделенкам будет действовать независимо от дня недели. Штраф составит три тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч пассажиров соответственно.