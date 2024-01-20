Запашный заявил, что хозяева кота Твикса частично виноваты в его гибели Запашный: хозяева Твикса частично виноваты в его гибели

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Хозяева погибшего кота Твикса частично виноваты в случившемся, заявил NEWS.ru генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный. По его мнению, владельцы четвероногого должны были лучше следить за питомцем.

Определенная доля ответственности лежит и на хозяевах этого кота, если он убежал, если они не проследили за поведением кота во время переезда <...>. Это тоже не красит их. Сейчас все осуждают проводницу, но никто не осуждает хозяев, позволивших какое-то время коту находиться одному. Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кошка сама могла бы выпрыгнуть, — подчеркнул Запашный.

Он добавил, что стоит посмотреть в глаза проводнику, выкинувшему кота Твикса на мороз. Он отметил, что нужно спросить у сотрудницы компании-перевозчика, «что у нее в голове, как воспитывает детей».

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку и опросили проводника, после чего отказали владельцам питомца в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

Проводник в свою очередь рассказала, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила граждан, но так и не нашла хозяина животного. Проводник подумала, что кот бездомный, и выпустила его на улицу.

По словам волонтера, на остановке в Кирове хозяин кота задремал. В это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, он сразу обратился к проводнику, но та сказала, что животное сбежало.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами.