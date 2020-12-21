«Ржали все»: Запашный рассказал о ДТП с печью Емели

https://static.news.ru/photo/7c722652-42dc-11eb-bd8a-fa163e074e61_660.jpg Аскольд Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал подробности резонансного ДТП иномарки с русской печью около Большого Московского цирка. По его словам, в день аварии самоходное устройство, задействованное в спектакле «По щучьему велению», перегоняли от одного входа к другому и готовили к предстоящему представлению.

Он отметил, что это достаточно рутинная процедура, которая происходит постоянно: из-за того, что реквизита много, после каждого дня его приходится транспортировать в складские помещения, чтобы освободить помещение под другой реквизит. А возникает такая необходимость потому, что спектакли чередуются в режиме «день через день».

При этом, по словам Запашного, об инциденте он узнал одним из последних. Поначалу он расстроился, так как реквизит уникальный, сделанный по спецзаказу. Но потом, когда стало понятно, что печь цела, а люди не пострадали, весь манеж разразился смехом.

Потом уже начали все ржать здесь, простите за такое слово, но это было действительно так. Все просто ржали. <...> Наверное, ещё абсурднее было бы, если бы печь сам Емеля вёл, — приводит слова Запашного РЕН ТВ.

Он добавил, что ситуацию удалось решить полюбовно. Девушка на BMW, которая врезалась в печь, уехала с места аварии без претензий. Никаких протоколов, по словам Запашного, составлять не пришлось.

Необычное ДТП, как писал NEWS.ru, произошло в Москве днём 19 декабря. Легковой автомобиль врезался в печь на улице Николая Коперника. Автор видео, которое разлетелось по соцсетям, иронично поиронизировал, что «Емеля доездился».