Запашный обвинил депутатов Госдумы в хайпе и травле российского цирка Дрессировщик Эдгар Запашный заявил, что депутаты хотят запретить цирки в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» желают словить хайп травлей цирковых артистов, заявил NEWS.ru дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя законопроект о запрете использования животных в цирке. По его словам, они хотят уничтожить российский цирк, а потом взяться за зоопарки.

Травля Запашных нужна только для того, чтобы через самих ярких людей в принципе решить вопрос о существовании российского цирка. Других задач у этих людей нету. Следующий шаг — это зоопарки... Цирк — это только первая ступень, менее всех защищенная, — заявил Эдгард Запашный.

Он добавил, что с братом Аскольдом объездили полмира — США, Японию, Китай, Германию и Африку — и нигде не было зафиксировано жестокого обращения с животными. Если что-то когда-то происходит — это единичные случаи, отметил Запашный.

Один случай в несколько лет. И даже если Эдгард Запашный сошел с ума и избил своего тигра — имеем ли мы право через этот единичный случай говорить о целой индустрии? Имеем ли мы право оскорблять Дуровых, Куклачевых, Филатовых? Это готов поддержать только безумец или некомпетентный человек, который решил хайпануть, — заявил он.

Ранее члены партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирке. Как пояснил лидер объединения Алексей Нечаев, после инцидента с избиением тигров в Московском цирке он стал получать многочисленные жалобы от граждан. По его мнению, в цивилизованном обществе насилие над животными не должно являться нормой.