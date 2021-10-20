Запашный дал ценные советы, как защититься от дикого медведя в лесу

Есть много действенных способов, чтобы защититься от дикого животного, например, медведя. Однако, главное знать, куда ты идёшь, и какова вероятность встретить зверя. Об этом NEWS.ru рассказал известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Он отметил, что медведи в России есть практически везде. Дикие животные, если имели возможность напасть на человека, наверняка сделают это снова, считает специалист. Ведь человек — это доступная еда, люди плохо защищены, подвержены панике. Атаки медведей в таком случае эффективны, ведь если они нападают на крупных лосей, например, то ещё неизвестно, чем всё закончится. Эти животные умеют давать отпор, там и рога, и копыта, и масса огромная.

Чтобы защититься есть специальные газовые баллоны против диких зверей, у них струя до пяти метров. Также есть специальные сигнальные шумовые баллоны, которые издают резкий, громкий звук. Они способны отпугнуть диких животных, боящихся всего неизведанного. И в крайнем случае — любые подручные средства (желательно, чтобы это был большой предмет вроде дубины или чего-то подобного), ведь это уже ближний бой, в котором человек может серьёзно пострадать, — порекомендовал Запашный.

Кроме того, он посоветовал людям при появлении дикого животного не разбегаться в разные стороны. Ведь когда 3-4 человека держатся вместе, зверь побоится атаковать. А вот с одиноким человеком ему справиться намного проще — вздумавший забраться на дерево станет очень лёгкой добычей для медведя уж точно, заключил Запашный.

Ранее сообщалось, что тюменский боксёр Илья Медведев, которому 23 года, ножом убил дикого медведя на реке Иртыш. Он возвращался с рыбалки по лесу в Уватском районе, когда на него с товарищами набросилось дикое животное. Отмечается, что с боксёром были ещё двое рыбаков. Внезапно на них набросился медведь. Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину, который умер на месте. После этого разъярённое животное напало на Илью и повалило его на лопатки. Несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, Медведев смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.