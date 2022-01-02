Заммэра Москвы Ликсутов: летом 2022-го на МЦК заработает система Face Pay

Московские власти планируют летом 2022 года внедрить систему Face Pay для оплаты проезда на Московском центральном кольце, говорится в Telegram-канале столичного дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Также возможность проезда по биометрическим данным появится для отдельных категорий граждан.

Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной «Тройкой» и социальными картами для студентов и школьников‎, — заявил Ликсутов.

C октября 2021 оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро. Система устроена так, что считывает лицо пассажира и автоматически соотносит его с привязанной банковской картой.

Ранее также сообщалось, что уже с января нового года пересадки между наземным транспортом в Москве— автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута — сделали бесплатными в течение 90 минут. Ранее это правило действовало только при пересадках на разных маршрутах.

С 2 января стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на один рубль, по «Тройке» — на четыре рубля. Неизменной остаётся стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. Чтобы воспользоваться новой системой пересадок, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена, после этого функция станет доступна в течении 12 часов.