Замглавы Минобрнауки и чиновник Россотрудничества доставлены в суд

https://static.news.ru/photo/9e3c90ee-bf90-11ea-8631-fa163e074e61_660.jpg Марина Лукашевич Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения доставили заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич и главу управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу доставленных в суд Лукашевич и Попова, — сказано в сообщении.

Во время заседания следователь также отметила, что в связи с делопроизводством в Россотрудничестве прошли обыски. К материалам дела «приобщено постановление об обысках в агентстве по делам СНГ, в жилище Лукашевич и Попова, а также четыре текста госконтрактов», передаёт ТАСС.

Дело о хищении

Попов был задержан вместе с Лукашевич. Они оба подозреваются в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Ранее инсайдеры сообщали, что Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, однако система создана не была, но деньги за неё были получены. При этом Попов подписал документы, подтверждающие, что заказ выполнен.

В настоящее время Михаил Попов является заместителем начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки в Россотрудничестве, а Лукашевич работает в Министерстве науки и высшего образования. Лукашевич была назначена статс-секретарём — замминистра в 2018 году. Летом 2016 года она занимала должность генерального директора ООО «Центр развития науки» (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки России на общую сумму более 49 млн руб.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашевич заявила о своей невиновности.