Рябинкина в соболезнованиях: «замечательный человек» о почившей Адырхаевой Рябинкина назвала покойную балерину Адырхаеву замечательным человеком

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Сцена из балета Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица». Принцесса Флорина - Светлана Адырхаева

Светлана Адырхаева была замечательным человеком и балериной, очень изысканной и техничной, заявила NEWS.ru артистка Большого театра Ксения Рябинкина. По ее словам, до последнего дня балерина была в рабочей форме, занималась с учениками и ездила с ними во Владикавказ давать концерт. О смерти 85-летней Адырхаевой после продолжительной болезни стало известно 27 августа.

Светлана Адырхаева была замечательной танцовщицей, очень изысканной и красивой. До самого последнего дня она была еще в рабочей форме, занималась с учениками и даже ездила с ними во Владикавказ. Это замечательный человек и балерина, мне очень жаль, что она умерла, — сказала Рябинкина.

Светлана Адырхаева — советская, российская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог. Народная артистка СССР (1984). Она родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной).

В 1980 году Адырхаева окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Была солисткой Большого театра до 1988 года, там она исполняла партии Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», уличной танцовщицы в «Дон Кихоте» и другие.