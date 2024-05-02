Замдиректора НИИ вакцин и сывороток отправили в колонию за взятки Замдиректора НИИ вакцин и сывороток Васильева приговорили к 9,5 года колонии

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Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заместителя директора по экономике и финансам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева к 9,5 года колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 29 900 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет, — говорится в сообщении.

Васильева задержали в ноябре по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ вакцин и сывороток, в период с ноября 2018 года по июнь 2020 года получил от заместителя генерального директора одной из коммерческих структур взятки на общую сумму не менее 30 млн рублей. Отмечается, что это позволило компании победить в конкурсе на заключение госконтракта на сумму более 150 млн рублей. Подсудимый вину не признал.

Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее заключил под стражу замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Его подозревают во взяточничестве. В пресс-службе Свердловского областного суда добавили, что вместе с Кислицыным был арестован и бывший депутат Заксобрания Свердловской области Павел Мякишев. Ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).