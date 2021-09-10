16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Законопроект об отмене обязательного ТО 14 сентября внесут в Госдуму

01:31, 13 сентября 2021
Законопроект об отмене обязательного ТО 14 сентября внесут в Госдуму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму 14 сентября. В документе допускается, что владельцы автомобилей смогут по своему желанию обращаться за проведением ТО, сообщает РБК со ссылкой на «Единую Россию».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее рассказал, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Новое правило будет касаться только физических лиц, но не распространится на коммерческий транспорт.

В пояснительной записке подчёркивается, что вероятность попадания в аварию автомобиля, прошедшего обязательный техосмотр, но имеющего неисправности, составляет около одного процента.

Ранее стало известно, что эксперты прокомментировали последствия закона об отмене обязательного техосмотра. Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно. Так, по мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, с введением закона нужно будет менять и КоАП.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео