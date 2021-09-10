Законопроект об отмене обязательного ТО 14 сентября внесут в Госдуму

Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра личного транспорта внесут в Госдуму 14 сентября. В документе допускается, что владельцы автомобилей смогут по своему желанию обращаться за проведением ТО, сообщает РБК со ссылкой на «Единую Россию».

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее рассказал, что нововведение подразумевает сохранение обязательного ТО только при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырёх лет. Новое правило будет касаться только физических лиц, но не распространится на коммерческий транспорт.

В пояснительной записке подчёркивается, что вероятность попадания в аварию автомобиля, прошедшего обязательный техосмотр, но имеющего неисправности, составляет около одного процента.

Ранее стало известно, что эксперты прокомментировали последствия закона об отмене обязательного техосмотра. Общественники и специалисты отнеслись к идее неоднозначно. Так, по мнению координатора движения «Синие ведёрки» Юлии Каблиновой, с введением закона нужно будет менять и КоАП.