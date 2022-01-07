«Закончится взрывом»: геолог о риске тушения «Врат ада» в Туркмении

Главный геолог госкомпании «Росгеолэкспертиза», академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов заявил, что идея президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова потушить газовый кратер «Врата ада» в пустыне Каракумы может закончиться катастрофой. По словам эксперта, газ в любом случае найдёт выход из-под земли, пишет URA.RU.

Это совершенно дурная затея, которая закончится взрывом. Если они его забетонируют, водород, не имеющий выхода, будет накапливаться, и произойдёт взрыв, — считает специалист.

Как объяснил геолог, если закупорить кратер «Врата ада», то газ найдёт выход в другом месте. Он достаточно лёгкий, из-за чего может проделать под землёй путь в сотни метров, чтобы найти точку выхода. Если же даже забетонировать кратер всё-таки удастся, то возникнет эффект «парового котла».

Взрыв неизбежен. Это лишь вопрос времени. Дурная затея. Это то же самое, что бороться с закатом, — заключил Полеванов.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение потушить кратер «Сияние Каракумов», известный в народе также под названием «Врата ада». Из кратера на протяжении 50 лет вырывается горящий газ.